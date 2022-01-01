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Samsung Galaxy S21 против OnePlus 7

Самсунг Галакси С21
VS
Ванплас 7
Samsung Galaxy S21
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (850 против 638 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3700 мАч
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
Причины выбрать OnePlus 7
  • На 20% лучшая автономность (30:41 vs 25:31 часов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.7%
ШИМ (PWM) 240 Гц 200 Гц
Время отклика 5 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 +33%
850 нит
OnePlus 7
638 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 157.7 мм
Ширина 71.2 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 169 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +2%
87.2%
OnePlus 7
85.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2900 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 640
Частота GPU 760 МГц 585 МГц
FLOPS - ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +43%
1030
OnePlus 7
718
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +21%
3230
OnePlus 7
2668
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21 +32%
690887
OnePlus 7
524832
CPU 190831 146977
GPU 245573 197376
Memory 124639 80086
UX 130708 105341
Total score 690887 524832
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21 +85%
5605
OnePlus 7
3035
Stability 66% 98%
Graphics test 33 FPS 18 FPS
Graphics score 5605 3035
PCMark 3.0 score 13938 9751
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 4.0 OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки 28.1 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:17 ч. 10:34 ч.
Просмотр видео 12:26 ч. 14:54 ч.
Игры 04:20 ч. 04:24 ч.
Режим ожидания 92 ч. 96 ч.
Общая автономность
Galaxy S21
25:31 ч.
OnePlus 7 +20%
30:41 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.1x Оптический
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21
123
OnePlus 7
н/д
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21
116
OnePlus 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 +2%
87 дБ
OnePlus 7
85.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Май 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.

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