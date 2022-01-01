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Samsung Galaxy S21 против Oppo Find X5 Pro

Самсунг Галакси С21
VS
Оппо Find X5 Про
Samsung Galaxy S21
Oppo Find X5 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.7-дюймового Oppo Find X5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (850 против 758 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 49 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X5 Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 16% лучшая автономность (29:32 vs 25:31 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 25% выше плотность пикселей (525 vs 421 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Find X5 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 98.1%
ШИМ (PWM) 240 Гц 361 Гц
Время отклика 5 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S21 +12%
850 нит
Find X5 Pro
758 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 163.7 мм
Ширина 71.2 мм 73.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 169 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Керамика
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21
87.2%
Find X5 Pro +3%
89.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Оппо Find X5 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2900 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 730
Частота GPU 760 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +3%
1030
Find X5 Pro
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21
3230
Find X5 Pro +5%
3406
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S21
690887
Find X5 Pro
690651
CPU 190831 125368
GPU 245573 326569
Memory 124639 123065
UX 130708 116513
Total score 690887 690651
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S21
5605
Find X5 Pro
н/д
Stability 66% -
Graphics test 33 FPS -
Graphics score 5605 -
PCMark 3.0 score 13938 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12.1
Оболочка UI One UI 4.0 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки 28.1 ГБ 24.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:17 ч. 10:38 ч.
Просмотр видео 12:26 ч. 14:34 ч.
Игры 04:20 ч. 06:12 ч.
Режим ожидания 92 ч. 80 ч.
Общая автономность
Galaxy S21
25:31 ч.
Find X5 Pro +16%
29:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Oppo Find X5 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 110°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 50 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 21 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21
123
Find X5 Pro +5%
129
Качество видео
Galaxy S21
93
Find X5 Pro +9%
101
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21
116
Find X5 Pro +5%
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21
87 дБ
Find X5 Pro +3%
89.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Oppo Find X5 Pro, а если программное обеспечение – то Samsung Galaxy S21.

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