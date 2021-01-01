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Samsung Galaxy S21 против Oppo Reno 5 Pro 5G

Самсунг Галакси С21
VS
Оппо Рено 5 Про 5G
Samsung Galaxy S21
Oppo Reno 5 Pro 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.55-дюймового Oppo Reno 5 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1000 Plus и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Reno 5 Pro 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 4350 против 4000 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Reno 5 Pro 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S21 +6%
840 нит
Reno 5 Pro 5G
791 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 159.7 мм
Ширина 71.2 мм 73.2 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 169 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Синий, Градиентный, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21
87.2%
Reno 5 Pro 5G +2%
88.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Оппо Рено 5 Про 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 MediaTek Dimensity 1000 Plus
Макс. частота 2900 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A77
Кэш L3 - 0.512 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Mali-G77 MC9
Частота GPU 760 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +32%
1026
Reno 5 Pro 5G
776
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +19%
3214
Reno 5 Pro 5G
2709
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 +26%
606622
Reno 5 Pro 5G
482469
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 28.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4350 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да, SuperVOOC 2.0
Время полной зарядки 1:35 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21
10:57 ч.
Reno 5 Pro 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S21
15:10 ч.
Reno 5 Pro 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S21
27:30 ч.
Reno 5 Pro 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Oppo Reno 5 Pro 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9248 x 6920
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark Примеры фото Oppo Reno 5 Pro 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21
87 дБ
Reno 5 Pro 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.

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