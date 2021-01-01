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Samsung Galaxy S21 против Galaxy A12

Самсунг Галакси С21
VS
Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 6.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 56% выше плотность пикселей (421 vs 270 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 81% выше максимальная яркость экрана (845 против 468 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 32% лучшая автономность (123 vs 93 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED PLS TFT
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% 96.3%
ШИМ (PWM) 240 Гц 337 Гц
Время отклика 5 мс 52 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 864:1
Максимальная яркость
Galaxy S21 +81%
845 нит
Galaxy A12
468 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 164 мм
Ширина 71.2 мм 75.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 169 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +6%
87.2%
Galaxy A12
82.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2900 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 5 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 760 МГц 680 МГц
FLOPS - ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +514%
1026
Galaxy A12
167
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +211%
3175
Galaxy A12
1021
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 +556%
601007
Galaxy A12
91581
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки 28.1 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да (20% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 3:03 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21
10:57 ч.
Galaxy A12 +72%
18:18 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21
15:10 ч.
Galaxy A12 +1%
15:19 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21
27:30 ч.
Galaxy A12 +15%
31:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S21 +28%
123
Galaxy A12
96
Качество видео
Galaxy S21 +16%
93
Galaxy A12
80
Итоговая оценка камеры
Galaxy S21 +29%
116
Galaxy A12
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 +8%
87 дБ
Galaxy A12
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 0.67 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.

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