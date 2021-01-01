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Samsung Galaxy S21 против Galaxy A70

Самсунг Галакси С21
VS
Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 января 2021 года Samsung Galaxy S21 с экраном 6.2" и чипом Exynos 2100, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (863 против 619 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • На 11% лучшая автономность (103 vs 93 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S21
vs
Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 421 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.2% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S21 +39%
863 нит
Galaxy A70
619 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 164.3 мм
Ширина 71.2 мм 76.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 169 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S21 +1%
87.2%
Galaxy A70
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С21 и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 2840 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G78 MP14 Adreno 612
Частота GPU 760 МГц 700-750 МГц
FLOPS - ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S21 +115%
1049
Galaxy A70
488
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S21 +244%
3270
Galaxy A70
951
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S21 +198%
617149
Galaxy A70
206838

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки 28.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 50 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S21
10:57 ч.
Galaxy A70 +25%
13:24 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S21
15:10 ч.
Galaxy A70 +15%
17:35 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S21
27:30 ч.
Galaxy A70 +37%
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 6500 x 4920
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S21 +6%
87 дБ
Galaxy A70
81.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Март 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 более удачной покупкой.

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