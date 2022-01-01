Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S22 vs iPhone 8 Plus – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S22 против Apple iPhone 8 Plus

Самсунг Галакси С22
VS
Эпл Айфон 8 Плюс
Samsung Galaxy S22
Apple iPhone 8 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 53 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1009 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2691 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (851 против 617 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
iPhone 8 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 67.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 239 Гц Не обнаружено
Время отклика 10 мс 32 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1471:1
Максимальная яркость
Galaxy S22 +38%
851 нит
iPhone 8 Plus
617 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 158.4 мм
Ширина 70.6 мм 78.1 мм
Толщина 7.6 мм 7.5 мм
Вес 167 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 +30%
87.4%
iPhone 8 Plus
67.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Эпл Айфон 8 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Apple GPU
Частота GPU 1300 МГц -
FLOPS - ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +25%
1169
iPhone 8 Plus
932
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +44%
3582
iPhone 8 Plus
2480
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +125%
897398
iPhone 8 Plus
398007
CPU 221779 124988
GPU 378872 147976
Memory 147967 61076
UX 149643 66430
Total score 897398 398007
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 +92%
6555
iPhone 8 Plus
3421
Stability 59% 71%
Graphics test 39 FPS 20 FPS
Graphics score 6555 3421
PCMark 3.0 score 12629 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 11 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI One UI 4.1 15.4
Размер системы из коробки 30.2 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 2691 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:56 ч.
Просмотр видео - 11:09 ч.
Игры - 04:25 ч.
Режим ожидания - 102 ч.
Общая автономность
Galaxy S22
н/д
iPhone 8 Plus
27:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Apple iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 +12%
89.5 дБ
iPhone 8 Plus
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S22 против iPhone 13 Pro
2. Galaxy S22 против Galaxy S20 FE
3. Galaxy S22 против Galaxy S21
4. Galaxy S22 против iPhone 13 Pro Max
5. Galaxy S22 против Galaxy S22 Ultra
6. iPhone 8 Plus против iPhone 13 Pro
7. iPhone 8 Plus против iPhone 12 Pro Max
8. iPhone 8 Plus против iPhone 13 Pro Max
9. iPhone 8 Plus против iPhone 11
10. iPhone 8 Plus против iPhone SE (2020)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры