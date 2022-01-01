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Samsung Galaxy S22 против Apple iPhone XS

Самсунг Галакси С22
VS
Эпл Айфон XS
Samsung Galaxy S22
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1042 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2658 мАч
  • На 97% выше максимальная яркость экрана (1294 против 656 нит)
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 +97%
1294 нит
iPhone XS
656 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 143.6 мм
Ширина 70.6 мм 70.9 мм
Толщина 7.6 мм 7.7 мм
Вес 167 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 +5%
87.4%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 1300 МГц 1100 МГц
FLOPS - ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +6%
1176
iPhone XS
1112
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +27%
3591
iPhone XS
2819
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +70%
890211
iPhone XS
523113
CPU 221779 127267
GPU 378872 196436
Memory 147967 99161
UX 149643 104297
Total score 890211 523113
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22
н/д
iPhone XS
5753
Stability - 62%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5753
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки - 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки - 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S22
н/д
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S22
н/д
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S22
н/д
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22
н/д
iPhone XS
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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