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Samsung Galaxy S22 против Google Pixel 4a

Самсунг Галакси С22
VS
Гугл Пиксель 4а
Samsung Galaxy S22
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Комплектуется на 560 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3140 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2200
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 95.3%
ШИМ (PWM) 239 Гц 255 Гц
Время отклика 10 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 +7%
851 нит
Pixel 4a
797 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 144 мм
Ширина 70.6 мм 69.4 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 167 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 +5%
87.4%
Pixel 4a
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 4 нанометра 8 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 618
Частота GPU 1300 МГц 825 МГц
FLOPS - ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +112%
1169
Pixel 4a
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +119%
3582
Pixel 4a
1637
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +184%
897398
Pixel 4a
316028
CPU 221779 101186
GPU 378872 79209
Memory 147967 59587
UX 149643 78244
Total score 897398 316028
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 +554%
6555
Pixel 4a
1003
Stability 59% 99%
Graphics test 39 FPS 6 FPS
Graphics score 6555 1003
PCMark 3.0 score 12629 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 30.2 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:45 ч.
Просмотр видео - 11:16 ч.
Игры - 04:05 ч.
Режим ожидания - 99 ч.
Общая автономность
Galaxy S22
н/д
Pixel 4a
26:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S22 +7%
130
Pixel 4a
122
Качество видео
Galaxy S22 +12%
110
Pixel 4a
98
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22 +14%
126
Pixel 4a
111

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 +4%
89.5 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

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Мнение пользователей

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