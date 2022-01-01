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Samsung Galaxy S22 против Huawei P30 Lite

Самсунг Галакси С22
VS
Хуавей П30 Лайт
Samsung Galaxy S22
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 5.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 70% выше максимальная яркость экрана (852 против 501 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 13 против 10
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 780 нит 460 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.4%
ШИМ (PWM) 239 Гц Не обнаружено
Время отклика 10 мс 42.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 820:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 +70%
852 нит
P30 Lite
501 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 152.9 мм
Ширина 70.6 мм 72.7 мм
Толщина 7.6 мм 7.43 мм
Вес 167 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 +4%
87.4%
P30 Lite
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 12 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Mali-G51 MP4
Частота GPU 1300 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +273%
1168
P30 Lite
313
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +181%
3599
P30 Lite
1282
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +432%
912009
P30 Lite
171361
CPU 227100 70201
GPU 383658 -
Memory 149592 42084
UX 160666 59313
Total score 912009 171361
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 +1081%
6530
P30 Lite
553
Stability 59% 84%
Graphics test 39 FPS 3 FPS
Graphics score 6530 553
PCMark 3.0 score 12411 6340
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 5.0 EMUI 12
Размер системы из коробки 30.2 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:10 ч.
Просмотр видео - 10:11 ч.
Игры - 03:52 ч.
Режим ожидания - 81 ч.
Общая автономность
Galaxy S22
н/д
P30 Lite
23:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 5288 x 3968
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S22
119
P30 Lite
н/д
Качество видео
Galaxy S22
116
P30 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22
120
P30 Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 +1%
89.5 дБ
P30 Lite
88.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2022 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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