Samsung Galaxy S22 против Lenovo Legion Y90
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.92-дюймового Lenovo Legion Y90, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Тонкие рамки – на 5.5% выше полезная площадь экрана
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.8 мм уже
- На 10% выше плотность пикселей (425 vs 388 PPI)
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 85 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Lenovo Legion Y90
- Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5600 против 3700 мАч
- На 0.82" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
88
93
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
86
83
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.92 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|780 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|81.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|-
|ШИМ (PWM)
|239 Гц
|-
|Время отклика
|10 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|146 мм
|177 мм
|Ширина
|70.6 мм
|78.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|10.1 мм
|Вес
|167 граммов
|252 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|2800 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 730
|Частота GPU
|1300 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|-
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|12, 16, 18 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1176
Legion Y90 +1%
1182
Geekbench 5 (многоядерный)
3569
Legion Y90 +3%
3687
|CPU
|227100
|207539
|GPU
|383658
|451163
|Memory
|149592
|197359
|UX
|160666
|154605
|Total score
|918846
|1006526
|Stability
|59%
|76%
|Graphics test
|39 FPS
|59 FPS
|Graphics score
|6529
|9960
|PCMark 3.0 score
|12369
|13374
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 9 (#38 и #22)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|ZUI 13
|Размер системы из коробки
|30.2 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|5600 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (63% за 30 минут)
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:03 ч.
|0:37 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV64A
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|-
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
130
Качество видео
110
Итоговая оценка камеры
126
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22, а если производительность и автономность – то Lenovo Legion Y90.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1