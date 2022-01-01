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Samsung Galaxy S22 против Motorola Moto G Power (2021)

Самсунг Галакси С22
VS
Моторола Мото G Павер (2021)
Samsung Galaxy S22
Motorola Moto G Power (2021)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.6-дюймового Motorola Moto G Power (2021), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 60% выше плотность пикселей (425 vs 266 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2200
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
Причины выбрать Motorola Moto G Power (2021)
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Moto G Power (2021)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) 239 Гц -
Время отклика 10 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S22
851 нит
Moto G Power (2021)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 165.3 мм
Ширина 70.6 мм 75.9 мм
Толщина 7.6 мм 9.5 мм
Вес 167 граммов 206.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Моторола Мото G Павер (2021) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 4 нанометра 11 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 610
Частота GPU 1300 МГц 950 МГц
FLOPS - ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +330%
897398
Moto G Power (2021)
208517
CPU 221779 -
GPU 378872 -
Memory 147967 -
UX 149643 -
Total score 897398 208517
3DMark Wild Life Performance
Stability 59% 99%
Graphics test 39 FPS 2 FPS
Graphics score 6555 373
PCMark 3.0 score 12629 6221
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 30.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да, TurboPower
Время полной зарядки 1:03 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Motorola Moto G Power (2021)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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