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Samsung Galaxy S22 против Motorola Moto G73

77 из 100
Samsung Galaxy S22
VS
65 из 100
Motorola Moto G73
Samsung Galaxy S22
Motorola Moto G73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 73% выше максимальная яркость экрана (862 против 499 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Dynamic AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G73
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Moto G73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 780 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.2%
ШИМ (PWM) 239 Гц Не обнаружено
Время отклика 10 мс 33 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1200:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 +73%
862 нит
Moto G73
499 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 161.4 мм
Ширина 70.6 мм 73.8 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 167 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость IP68 Да
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Розовый, Фиолетовый, Желтый Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 +2%
87.4%
Moto G73
85.6%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S22 и Motorola Moto G73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 MediaTek Dimensity 930
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 IMG BXM-8-256
Частота GPU 1300 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +66%
1179
Moto G73
711
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +82%
3618
Moto G73
1984
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +111%
907686
Moto G73
429582
CPU 222420 126305
GPU 371227 105435
Memory 145195 87181
UX 162492 106595
Total score 907686 429582
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22
6532
Moto G73
н/д
Пиковая температура корпуса 38 °C 46.2 °C
Stability 60% -
Graphics test 39 FPS -
Graphics score 6532 -
Web score 10224 -
Video editing 7169 -
Photo editing 27256 -
Data manipulation 10548 -
Writing score 15091 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 30.2 ГБ 17 ГБ

Батарея

Объем 3700 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Motorola Moto G73
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8160 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S22
119
Moto G73
н/д
Качество видео
Galaxy S22
116
Moto G73
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22
120
Moto G73
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 +11%
89.5 дБ
Moto G73
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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