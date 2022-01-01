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Samsung Galaxy S22 против Oppo Find X3 Neo

Самсунг Галакси С22
VS
Оппо Find X3 Нео
Samsung Galaxy S22
Oppo Find X3 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.55-дюймового Oppo Find X3 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (851 против 750 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Oppo Find X3 Neo
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • На 0.45" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Find X3 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 100%
ШИМ (PWM) 239 Гц 362 Гц
Время отклика 10 мс 3.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 +13%
851 нит
Find X3 Neo
750 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 159.9 мм
Ширина 70.6 мм 72.5 мм
Толщина 7.6 мм 8 мм
Вес 167 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22
87.4%
Find X3 Neo +2%
89.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Оппо Find X3 Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 650
Частота GPU 1300 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +28%
1169
Find X3 Neo
913
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +15%
3582
Find X3 Neo
3126
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +24%
897398
Find X3 Neo
723979
CPU 221779 188454
GPU 378872 278383
Memory 147967 123034
UX 149643 134972
Total score 897398 723979
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 +30%
6555
Find X3 Neo
5044
Stability 59% 73%
Graphics test 39 FPS 30 FPS
Graphics score 6555 5044
PCMark 3.0 score 12629 11711
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 30.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Oppo Find X3 Neo
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark Примеры фото Oppo Find X3 Neo от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S22 +11%
130
Find X3 Neo
117
Качество видео
Galaxy S22 +7%
110
Find X3 Neo
103
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22 +10%
126
Find X3 Neo
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22
89.5 дБ
Find X3 Neo +2%
91.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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