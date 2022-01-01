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Samsung Galaxy S22 против Oppo Realme GT Neo 3

Самсунг Галакси С22
VS
Оппо Реалми GT Нео 3
Samsung Galaxy S22
Oppo Realme GT Neo 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT Neo 3, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1184 и 972 баллов
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Realme GT Neo 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Galaxy S22
1312 нит
Realme GT Neo 3
н/д

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 163.3 мм
Ширина 70.6 мм 75.6 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 167 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Оппо Реалми GT Нео 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 2800 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Mali-G610 MC6
Частота GPU 1300 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +22%
1184
Realme GT Neo 3
972
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22
3614
Realme GT Neo 3 +9%
3931
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22
898510
Realme GT Neo 3 +1%
908150
CPU 221779 292507
GPU 378872 340753
Memory 147967 99789
UX 149643 168359
Total score 898510 908150
3DMark Wild Life Performance
Stability 58% -
Graphics test 39 FPS -
Graphics score 6632 -
PCMark 3.0 score 12629 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (100% за 32 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Oppo Realme GT Neo 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.09"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S22. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации и звук.

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