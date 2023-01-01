Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S22 vs Galaxy A04s – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S22 против Galaxy A04s

Самсунг Галакси С22
VS
Самсунг Галакси А04s
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy A04s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 6.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 121% выше максимальная яркость экрана (858 против 389 нит)
  • На 57% выше плотность пикселей (425 vs 270 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Galaxy A04s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED PLS TFT
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 780 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 80.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 95.1%
ШИМ (PWM) 239 Гц Не обнаружено
Время отклика 10 мс 20 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1291:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 +121%
858 нит
Galaxy A04s
389 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 164.7 мм
Ширина 70.6 мм 76.7 мм
Толщина 7.6 мм 9.1 мм
Вес 167 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Черный, Зеленый, Белый, Медный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 +8%
87.4%
Galaxy A04s
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Самсунг Галакси А04s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Samsung Exynos 850
Макс. частота 2800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 4 нанометра 8 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Mali-G52 MP1
Частота GPU 1300 МГц 820 МГц
FLOPS - ~126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +536%
1170
Galaxy A04s
184
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +229%
3591
Galaxy A04s
1091
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +519%
918341
Galaxy A04s
148356
CPU 227100 43206
GPU 383658 25138
Memory 149592 38540
UX 160666 42933
Total score 918341 148356
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 +1186%
6532
Galaxy A04s
508
Пиковая температура корпуса 38 °C 41.9 °C
Stability 60% 98%
Graphics test 39 FPS 3 FPS
Graphics score 6532 508
PCMark 3.0
Galaxy S22 +118%
12459
Galaxy A04s
5716
Web score 10252 5468
Video editing 7143 5889
Photo editing 27175 8306
Data manipulation 10389 4074
Writing score 14995 5674
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI Core 5.1
Размер системы из коробки 30.2 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 2:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:34 ч.
Просмотр видео - 13:10 ч.
Игры - 06:35 ч.
Режим ожидания - 120 ч.
Общая автономность
Galaxy S22
н/д
Galaxy A04s
34:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy A04s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 4
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 +14%
89.5 дБ
Galaxy A04s
78.4 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.23 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A13 против Galaxy A04s
2. Samsung Galaxy A12 против Galaxy A04s
3. Samsung Galaxy A23 против Galaxy A04s
4. Samsung Galaxy A04 против Galaxy A04s
5. Samsung Galaxy A53 5G против Galaxy S22
6. Google Pixel 6a против Samsung Galaxy S22
7. Google Pixel 7 Pro против Samsung Galaxy S22
8. Samsung Galaxy S22 Ultra против Galaxy S22
9. Samsung Galaxy S21 FE 5G против Galaxy S22
10. Samsung Galaxy S20 FE против Galaxy S22
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры