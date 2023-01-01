Samsung Galaxy S22 против Galaxy A04s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A04s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 6.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 121% выше максимальная яркость экрана (858 против 389 нит)
- На 57% выше плотность пикселей (425 vs 270 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
- Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
69
19
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
67
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.1 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|780 нит
|400 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.4%
|80.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|95.1%
|ШИМ (PWM)
|239 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|10 мс
|20 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1291:1
Дизайн и корпус
|Высота
|146 мм
|164.7 мм
|Ширина
|70.6 мм
|76.7 мм
|Толщина
|7.6 мм
|9.1 мм
|Вес
|167 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
|Черный, Зеленый, Белый, Медный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|4 нанометра
|8 нанометров
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|1300 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|-
|~126 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 +536%
1170
184
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 +229%
3591
1091
|CPU
|227100
|43206
|GPU
|383658
|25138
|Memory
|149592
|38540
|UX
|160666
|42933
|Total score
|918341
|148356
|Пиковая температура корпуса
|38 °C
|41.9 °C
|Stability
|60%
|98%
|Graphics test
|39 FPS
|3 FPS
|Graphics score
|6532
|508
|Web score
|10252
|5468
|Video editing
|7143
|5889
|Photo editing
|27175
|8306
|Data manipulation
|10389
|4074
|Writing score
|14995
|5674
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|One UI Core 5.1
|Размер системы из коробки
|30.2 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (63% за 30 минут)
|Да (28% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:03 ч.
|2:14 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:34 ч.
|Просмотр видео
|-
|13:10 ч.
|Игры
|-
|06:35 ч.
|Режим ожидания
|-
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
116
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|4
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.52 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.23 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.
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