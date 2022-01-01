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Samsung Galaxy S22 против Note 10 Plus

Самсунг Галакси С22
VS
Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy Note 10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 с экраном 6.1" и чипом Exynos 2200, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (1294 против 787 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3700 мАч
  • На 16% выше плотность пикселей (495 vs 425 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22
vs
Galaxy Note 10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 495 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 92.39%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.4%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 +64%
1294 нит
Galaxy Note 10 Plus
787 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 162.3 мм
Ширина 70.6 мм 77.2 мм
Толщина 7.6 мм 7.9 мм
Вес 167 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Аура, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22
87.4%
Galaxy Note 10 Plus +6%
92.39%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 и Самсунг Галакси Ноте 10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Макс. частота 2800 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Mali G76 MP12
Частота GPU 1300 МГц 770 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 +62%
890211
Galaxy Note 10 Plus
549063
CPU 221779 139273
GPU 378872 177762
Memory 147967 118225
UX 149643 114971
Total score 890211 549063
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 19 FPS
Graphics score - 3306
PCMark 3.0 score - 9570
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 4.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 31.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/1.6
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг 0.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адапер питания (25 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

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