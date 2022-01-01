Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.