Samsung Galaxy S22 Plus против Huawei Mate 20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 68% выше максимальная яркость экрана (1094 против 651 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 13 против 10
- Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
- На 37% выше плотность пикселей (538 vs 393 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|538 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|780 нит
|660 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|88.14%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|99.1%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|5 мс
|4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|157.8 мм
|Ширина
|75.8 мм
|72.3 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.6 мм
|Вес
|195 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
|Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2800 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|1300 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|-
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Plus +67%
1136
681
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Plus +42%
3451
2426
|CPU
|219050
|140916
|GPU
|388639
|143456
|Memory
|147516
|83772
|UX
|149456
|115457
|Total score
|902720
|481657
|Stability
|63%
|48%
|Graphics test
|41 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|6914
|2480
|PCMark 3.0 score
|12658
|8548
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|28.6 ГБ
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (64% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:01 ч.
|1:00 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:49 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:05 ч.
|Игры
|-
|04:45 ч.
|Режим ожидания
|-
|95 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark
|Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S22 Plus +14%
130
114
Качество видео
Galaxy S22 Plus +13%
110
97
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22 Plus +16%
126
109
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus более удачной покупкой.
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