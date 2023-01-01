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Samsung Galaxy S22 Plus против Motorola Edge (2022)

Самсунг Галакси С22 Плюс
VS
Моторола Эдж (2022)
Samsung Galaxy S22 Plus
Motorola Edge (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.6-дюймового Motorola Edge (2022), который имеет процессор MediaTek Dimensity 1050 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Plus
vs
Edge (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 780 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.3% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Plus
1090 нит
Edge (2022)
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 157.4 мм 160.86 мм
Ширина 75.8 мм 74.24 мм
Толщина 7.6 мм 7.99 мм
Вес 195 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Плюс и Моторола Эдж (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 MediaTek Dimensity 1050
Макс. частота 2800 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Mali-G610 MC3
Частота GPU 1300 МГц 1000 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Plus +63%
3471
Edge (2022)
2127
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Plus +73%
903372
Edge (2022)
522887
CPU 219050 137500
GPU 388639 159729
Memory 147516 96303
UX 149456 129591
Total score 903372 522887
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 Plus +176%
6914
Edge (2022)
2506
Пиковая температура корпуса 38.8 °C -
Stability 63% 97%
Graphics test 41 FPS 15 FPS
Graphics score 6914 2506
PCMark 3.0
Galaxy S22 Plus +1%
12630
Edge (2022)
12525
Web score 10330 11399
Video editing 7155 7138
Photo editing 27129 25422
Data manipulation 10555 9341
Writing score 15455 16103
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 28.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:01 ч. 1:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Plus vs Motorola Edge (2022)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.5
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 0.7 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Plus
91.3 дБ
Edge (2022)
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus более удачной покупкой.

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