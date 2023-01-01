Samsung Galaxy S22 Plus против Motorola Razr Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
- Камера имеет оптический зум 3x
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3800 мАч
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 30W)
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Razr Plus
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 11% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1274 и 1145 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
75
Игры
Возможности в 3D-гейминге
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89*
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|22:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|780 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|103 Гц
|Время отклика
|5 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|170.83 мм
|Ширина
|75.8 мм
|73.95 мм
|Толщина
|7.6 мм
|6.99 мм
|Вес
|195 граммов
|188.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Розовый, Фиолетовый, Желтый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 730
|Частота GPU
|1300 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|-
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1145
Razr Plus +11%
1274
Geekbench 5 (многоядерный)
3451
Razr Plus +5%
3636
|CPU
|219050
|333083
|GPU
|388639
|310099
|Memory
|147516
|208685
|UX
|149456
|200258
|Total score
|896402
|1049281
|Пиковая температура корпуса
|38.8 °C
|52.5 °C
|Stability
|63%
|46%
|Graphics test
|41 FPS
|45 FPS
|Graphics score
|6914
|7655
|Web score
|10293
|-
|Video editing
|7175
|-
|Photo editing
|27135
|-
|Data manipulation
|10616
|-
|Writing score
|15476
|-
Список смартфонов в AnTuTu (#100 и #49)
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|My UX
|Размер системы из коробки
|28.6 ГБ
|36 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (64% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:01 ч.
|1:27 ч.
|Веб-серфинг
|-
|08:57 ч.
|Просмотр видео
|-
|12:44 ч.
|Игры
|-
|04:24 ч.
|Режим ожидания
|-
|84 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|108°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.24"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
130
Качество видео
110
Итоговая оценка камеры
126
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22 Plus, а если дисплей и производительность – то Motorola Razr Plus.
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