Samsung Galaxy S22 Plus против OnePlus 9R
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.55-дюймового OnePlus 9R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|780 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.3%
|86.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|-
|Время отклика
|5 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|157.4 мм
|161 мм
|Ширина
|75.8 мм
|74.1 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.4 мм
|Вес
|195 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Макс. частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 650
|Частота GPU
|1300 МГц
|675 МГц
|FLOPS
|-
|~1372 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Plus +21%
1139
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Plus +17%
3471
2964
|CPU
|219050
|188412
|GPU
|388639
|236164
|Memory
|147516
|120525
|UX
|149456
|145670
|Total score
|903372
|687780
|Пиковая температура корпуса
|38.8 °C
|-
|Stability
|63%
|77%
|Graphics test
|41 FPS
|25 FPS
|Graphics score
|6914
|4243
|Web score
|10330
|8129
|Video editing
|7155
|5763
|Photo editing
|27129
|28039
|Data manipulation
|10555
|10541
|Writing score
|15455
|15035
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#83 и #187)
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|OxygenOS 13
|Размер системы из коробки
|28.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (64% за 30 минут)
|Да (100% за 39 минут)
|Время полной зарядки
|1:01 ч.
|0:39 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
130
Качество видео
110
Итоговая оценка камеры
126
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus более удачной покупкой.
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