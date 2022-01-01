Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.