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Samsung Galaxy S22 Plus против Oppo Realme GT2 Pro

Самсунг Галакси С22 Плас
VS
Оппо Realme GT2 Про
Samsung Galaxy S22 Plus
Oppo Realme GT2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus с экраном 6.6" и чипом Exynos 2200, против 6.7-дюймового Oppo Realme GT2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (1745 против 1395 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Realme GT2 Pro
  • На 30% выше плотность пикселей (509 vs 393 PPI)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Plus
vs
Realme GT2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 509 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.3% -
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Galaxy S22 Plus +25%
1745 нит
Realme GT2 Pro
1395 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.4 мм 163.2 мм
Ширина 75.8 мм 74.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Плас и Оппо Realme GT2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2800 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 730
Частота GPU 1300 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Plus
903544
Realme GT2 Pro +13%
1024942
CPU 223701 237710
GPU 377887 447926
Memory 154008 167082
UX 149689 172497
Total score 903544 1024942
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Plus vs Oppo Realme GT2 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 150°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Oppo Realme GT2 Pro, а если программное обеспечение, камера, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy S22 Plus.

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