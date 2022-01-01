Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.