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Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) против Asus Zenfone 10

76 из 100
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
VS
81 из 100
Asus Zenfone 10
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
Asus Zenfone 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (989 против 808 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus Zenfone 10
  • На 38% лучшая автономность (35:21 vs 25:39 часов)
  • Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 3700 мАч
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1497 и 1173 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 (Snapdragon)
vs
Zenfone 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 5.92 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 445 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 780 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 (Snapdragon) +22%
989 нит
Zenfone 10
808 нит

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 146.5 мм
Ширина 70.6 мм 68.1 мм
Толщина 7.6 мм 9.4 мм
Вес 167 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Розовый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) и Asus Zenfone 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 818 МГц 680 МГц
FLOPS ~2513 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 (Snapdragon)
913656
Zenfone 10 +42%
1298997
CPU 218622 272112
GPU 370503 585095
Memory 160881 262797
UX 163466 174153
Total score 913656 1298997
3DMark Wild Life Performance
Stability 49% -
Graphics test 44 FPS -
Graphics score 7449 -
Web score 11510 -
Video editing 7326 -
Photo editing 29578 -
Data manipulation 10472 -
Writing score 15220 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 -

Батарея

Объем 3700 мАч 4300 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:32 ч. 12:59 ч.
Просмотр видео 11:22 ч. 17:17 ч.
Игры 04:15 ч. 04:25 ч.
Режим ожидания 88 ч. 104 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 (Snapdragon)
25:39 ч.
Zenfone 10 +38%
35:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) vs Asus Zenfone 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и автономность - выбирайте Asus Zenfone 10, а если камера, программное обеспечение и корпус – то Samsung Galaxy S22 (Snapdragon).

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