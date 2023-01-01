Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) против Nothing Phone (2) 76 из 100 VS 77 из 100 Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) Nothing Phone (2) Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) Камера имеет оптический зум 3x

Камера имеет оптический зум 3x Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Защита корпуса от воды по стандарту IP68 Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Весит на 34 грамма меньше

Весит на 34 грамма меньше Фронтальная камера записывает видео в 4K

Фронтальная камера записывает видео в 4K Поддержка функции eSIM Причины выбрать Nothing Phone (2) На 0.6" большая диагональ экрана

На 0.6" большая диагональ экрана Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3700 мАч

Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3700 мАч Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7

Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Dynamic AMOLED OLED Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 20:9 Плотность пикселей 425 точек на дюйм 393 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да - Макс. заявленная яркость 780 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 87.4% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) Galaxy S22 (Snapdragon) 977 нит Phone (2) н/д

Дизайн и корпус Высота 146 мм 164 мм Ширина 70.6 мм 75 мм Толщина 7.6 мм 8.2 мм Вес 167 граммов 201 грамм Водонепроницаемость IP68 IP53 Система охлаждения Испарительная камера - Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Розовый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy S22 (Snapdragon) 87.4% Phone (2) н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13 Оболочка UI One UI 5.1 Nothing OS 2.0

Батарея Объем 3700 мАч 4700 мАч Макс. мощность зарядки 25 Вт 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки 1:03 ч. 1:45 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 08:32 ч. - Просмотр видео 11:22 ч. - Игры 04:15 ч. - Режим ожидания 88 ч. - Общая автономность Galaxy S22 (Snapdragon) 25:39 ч. Phone (2) н/д

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) vs Nothing Phone (2) Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144 Зум Оптический, 3x Цифровой Вспышка LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° 114° Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 70 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.76"

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264 Апертура f/2.2 f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм - Размер пикселя 1.22 микрон - Тип сенсора CMOS - Размер сенсора 1/3.24" 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 ) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Да Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да -

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Июль 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг - Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг - Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и автономность - выбирайте Nothing Phone (2), а если камера, программное обеспечение, корпус и звук – то Samsung Galaxy S22 (Snapdragon).