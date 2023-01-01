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Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) против Nothing Phone (2)

76 из 100
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
VS
77 из 100
Nothing Phone (2)
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
Nothing Phone (2)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Nothing Phone (2), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Phone (2) были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Nothing Phone (2)
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3700 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 (Snapdragon)
vs
Phone (2)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 780 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 87.4% -
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 164 мм
Ширина 70.6 мм 75 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 167 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP53
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Розовый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) и Nothing Phone (2) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 900 МГц
FLOPS ~2513 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 (Snapdragon)
905421
Phone (2) +25%
1127313
CPU 218622 -
GPU 370503 -
Memory 160881 -
UX 163466 -
Total score 905421 1127313
3DMark Wild Life Performance
Stability 49% -
Graphics test 44 FPS -
Graphics score 7449 -
Web score 11510 -
Video editing 7326 -
Photo editing 29578 -
Data manipulation 10472 -
Writing score 15220 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Nothing OS 2.0

Батарея

Объем 3700 мАч 4700 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:32 ч. -
Просмотр видео 11:22 ч. -
Игры 04:15 ч. -
Режим ожидания 88 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) vs Nothing Phone (2)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.76"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 )
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и автономность - выбирайте Nothing Phone (2), а если камера, программное обеспечение, корпус и звук – то Samsung Galaxy S22 (Snapdragon).

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