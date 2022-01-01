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Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) против OnePlus Ace

Самсунг Галакси С22 (Snapdragon)
VS
Ванплас Эйс
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
OnePlus Ace

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus Ace, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Max и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus Ace
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 (Snapdragon)
vs
OnePlus Ace

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 780 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 163.3 мм
Ширина 70.6 мм 75.5 мм
Толщина 7.6 мм 8.2 мм
Вес 167 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый, Белый, Зеленый, Розовый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 (Snapdragon) и Ванплас Эйс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 8100 Max
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G610 MC6
Частота GPU 818 МГц 912 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 212298 191540
GPU 354071 310882
Memory 152419 130152
UX 141833 144745
Total score 858675 775373
3DMark Wild Life Performance
Stability 49% 98%
Graphics test 44 FPS 33 FPS
Graphics score 7433 5577
PCMark 3.0 score 13092 10141
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.0 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 30 минут) Да (50% за 5 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 0:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:50 ч. -
Просмотр видео 11:22 ч. -
Игры 04:35 ч. -
Режим ожидания 88 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) vs OnePlus Ace
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/3.09"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22 (Snapdragon), а если автономность – то OnePlus Ace.

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