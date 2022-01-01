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Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) против OnePlus Nord 2 5G

Самсунг Галакси С22 (Snapdragon)
VS
Ванплас Норд 2 5G
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 106% выше максимальная яркость экрана (1294 против 627 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • На 0.33" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 (Snapdragon)
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.4% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 128.2%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 (Snapdragon) +106%
1294 нит
Nord 2 5G
627 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 146 мм 158.9 мм
Ширина 70.6 мм 73.2 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 167 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый, Белый, Зеленый, Розовый Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 (Snapdragon) и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MC9
Частота GPU 818 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 (Snapdragon) +30%
853945
Nord 2 5G
659335
CPU 212298 186770
GPU 354071 232801
Memory 152419 114516
UX 141833 131863
Total score 853945 659335
3DMark Wild Life Performance
Stability - 65%
Graphics test - 24 FPS
Graphics score - 4171
PCMark 3.0 score - 8486
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 OxygenOS 11.3
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:31 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8700 x 5800
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3872 x 2592 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.59 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) более удачной покупкой.

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