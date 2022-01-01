Samsung Galaxy S22 Ultra против Apple iPhone 11 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1031 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3969 мАч
- Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 54% выше максимальная яркость экрана (1260 против 819 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
- На 12% лучшая автономность (36:48 vs 32:55 часов)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1310 и 1174 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|500 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.2%
|83.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|1 мс
|4.9 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|158 мм
|Ширина
|77.9 мм
|77.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|228 граммов
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|1300 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~736 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1174
iPhone 11 Pro Max +12%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +7%
3630
3408
|CPU
|223163
|175209
|GPU
|391575
|231377
|Memory
|175188
|80239
|UX
|154579
|127285
|Total score
|943633
|608314
|Stability
|63%
|79%
|Graphics test
|41 FPS
|44 FPS
|Graphics score
|6908
|7456
|PCMark 3.0 score
|12848
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|15.4
|Размер системы из коробки
|26.8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3969 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
|1:57 ч.
|Веб-серфинг
|11:10 ч.
|11:56 ч.
|Просмотр видео
|14:43 ч.
|16:42 ч.
|Игры
|05:41 ч.
|07:08 ч.
|Режим ожидания
|109 ч.
|124 ч.
Рейтинг времени автономной работы (#111 и #52)
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.82"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S22 Ultra +8%
134
Качество видео
Galaxy S22 Ultra +12%
114
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22 Ultra +12%
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.
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