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Samsung Galaxy S22 Ultra против Apple iPhone 11 Pro Max

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Samsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1031 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3969 мАч
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (1260 против 819 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • На 12% лучшая автономность (36:48 vs 32:55 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1310 и 1174 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.6%
ШИМ (PWM) 120 Гц 245 Гц
Время отклика 1 мс 4.9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 Ultra +54%
1260 нит
iPhone 11 Pro Max
819 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 158 мм
Ширина 77.9 мм 77.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.1 мм
Вес 228 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 1300 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +55%
943633
iPhone 11 Pro Max
608314
CPU 223163 175209
GPU 391575 231377
Memory 175188 80239
UX 154579 127285
Total score 943633 608314
3DMark Wild Life Performance
Stability 63% 79%
Graphics test 41 FPS 44 FPS
Graphics score 6908 7456
PCMark 3.0 score 12848 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 13 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI One UI 4.1 15.4
Размер системы из коробки 26.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:10 ч. 11:56 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 16:42 ч.
Игры 05:41 ч. 07:08 ч.
Режим ожидания 109 ч. 124 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra
32:55 ч.
iPhone 11 Pro Max +12%
36:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.82" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra +5%
90.2 дБ
iPhone 11 Pro Max
85.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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