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Samsung Galaxy S22 Ultra против Apple iPhone 8

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Эпл Айфон 8
Samsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 54 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Комплектуется на 3179 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 1821 мАч
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Тонкие рамки – на 24.8% выше полезная площадь экрана
  • На 2.1" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 45% лучшая автономность (33:09 vs 22:48 часов)
  • На 98% выше максимальная яркость экрана (1259 против 637 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 53% выше плотность пикселей (500 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.6 мм уже
  • Весит на 80 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 830 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.9%
ШИМ (PWM) 120 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra +98%
1259 нит
iPhone 8
637 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 138.4 мм
Ширина 77.9 мм 67.3 мм
Толщина 8.9 мм 7.3 мм
Вес 228 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra +38%
90.2%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Apple GPU
Частота GPU 1300 МГц -
FLOPS - ~325 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra +27%
1179
iPhone 8
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +65%
3649
iPhone 8
2213
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +166%
944453
iPhone 8
354842
CPU 223163 121523
GPU 391575 110958
Memory 175188 44570
UX 154579 80000
Total score 944453 354842
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 Ultra +117%
6872
iPhone 8
3162
Пиковая температура корпуса 39.7 °C 45.4 °C
Stability 64% 62%
Graphics test 41 FPS 18 FPS
Graphics score 6872 3162
PCMark 3.0
Web score 10770 -
Video editing 7102 -
Photo editing 28477 -
Data manipulation 10409 -
Writing score 15835 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 26.8 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. 08:04 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 08:37 ч.
Игры 05:53 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 109 ч. 82 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra +45%
33:09 ч.
iPhone 8
22:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4032 x 3024
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra +13%
90.2 дБ
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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