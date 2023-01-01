Samsung Galaxy S22 Ultra против Apple iPhone 8 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 54 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 2309 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2691 мАч
- Тонкие рамки – на 22.8% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 1.3" большая диагональ экрана
- На 105% выше максимальная яркость экрана (1259 против 615 нит)
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Современный порт USB Type-C
- На 21% лучшая автономность (33:09 vs 27:25 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Весит на 26 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|500 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|830 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.2%
|67.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|1 мс
|32 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1471:1
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|158.4 мм
|Ширина
|77.9 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.5 мм
|Вес
|228 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2800 МГц
|2390 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Размер транзистора
|4 нанометра
|10 нанометров
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Apple GPU
|Частота GPU
|1300 МГц
|-
|FLOPS
|-
|~325 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra +25%
1179
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +47%
3649
2489
|CPU
|223163
|124988
|GPU
|391575
|147976
|Memory
|175188
|61076
|UX
|154579
|66430
|Total score
|944453
|397243
|Пиковая температура корпуса
|39.7 °C
|42.6 °C
|Stability
|64%
|71%
|Graphics test
|41 FPS
|20 FPS
|Graphics score
|6872
|3419
|Web score
|10770
|-
|Video editing
|7102
|-
|Photo editing
|28477
|-
|Data manipulation
|10409
|-
|Writing score
|15835
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|-
|Размер системы из коробки
|26.8 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2691 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
|1:25 ч.
|Веб-серфинг
|11:20 ч.
|08:56 ч.
|Просмотр видео
|14:43 ч.
|11:09 ч.
|Игры
|05:53 ч.
|04:25 ч.
|Режим ожидания
|109 ч.
|102 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.82"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S22 Ultra +43%
134
Качество видео
Galaxy S22 Ultra +28%
114
Итоговая оценка камеры
Galaxy S22 Ultra +36%
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.
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