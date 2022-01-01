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Samsung Galaxy S22 Ultra против Apple iPhone XS

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Эпл Айфон XS
Samsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone XS

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 42 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Комплектуется на 2342 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2658 мАч
  • На 166% выше максимальная яркость экрана (1745 против 656 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Весит на 51 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
iPhone XS

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 Ultra +166%
1745 нит
iPhone XS
656 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 143.6 мм
Ширина 77.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.9 мм 7.7 мм
Вес 228 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra +9%
90.2%
iPhone XS
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Эпл Айфон XS в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 1300 МГц 1100 МГц
FLOPS - ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra +4%
1159
iPhone XS
1112
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +24%
3482
iPhone XS
2819
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +85%
969261
iPhone XS
523113
CPU 231679 127267
GPU 412278 196436
Memory 161800 99161
UX 164423 104297
Total score 969261 523113
3DMark Wild Life Performance
Stability - 62%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5753
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки - 11.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2658 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки - 2:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S22 Ultra
н/д
iPhone XS
10:20 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S22 Ultra
н/д
iPhone XS
11:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S22 Ultra
н/д
iPhone XS
14:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Apple iPhone XS
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra
н/д
iPhone XS
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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