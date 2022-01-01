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Samsung Galaxy S22 Ultra против Asus ROG Phone 6 Pro

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Асус РОГ Фон 6 Про
Samsung Galaxy S22 Ultra
Asus ROG Phone 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (1257 против 827 нит)
  • На 27% выше плотность пикселей (500 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus ROG Phone 6 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 8% лучшая автономность (35:27 vs 32:55 часов)
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1320 и 1173 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
ROG Phone 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 830 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra +52%
1257 нит
ROG Phone 6 Pro
827 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 173 мм
Ширина 77.9 мм 77 мм
Толщина 8.9 мм 10.3 мм
Вес 228 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Асус РОГ Фон 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2800 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 730
Частота GPU 1300 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra
940664
ROG Phone 6 Pro +17%
1095954
CPU 223163 -
GPU 391575 -
Memory 175188 -
UX 154579 -
Total score 940664 1095954
3DMark Wild Life Performance
Stability 64% -
Graphics test 41 FPS -
Graphics score 6875 -
PCMark 3.0 score 12673 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 26.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:59 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:10 ч. 12:44 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 15:54 ч.
Игры 05:41 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 109 ч. 110 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra
32:55 ч.
ROG Phone 6 Pro +8%
35:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Asus ROG Phone 6 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 -
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм 27.5 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra, а если производительность – то Asus ROG Phone 6 Pro.

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