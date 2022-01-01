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Samsung Galaxy S22 Ultra против Google Pixel 5

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Гугл Пиксель 5
Samsung Galaxy S22 Ultra
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 150% выше максимальная яркость экрана (1745 против 698 нит)
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4080 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 16% выше плотность пикселей (500 vs 432 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • Весит на 77 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S22 Ultra +150%
1745 нит
Pixel 5
698 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 144.7 мм
Ширина 77.9 мм 70.4 мм
Толщина 8.9 мм 8 мм
Вес 228 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra +5%
90.2%
Pixel 5
85.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2800 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 620
Частота GPU 1300 МГц 750 МГц
FLOPS - ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra +93%
1159
Pixel 5
601
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +93%
3482
Pixel 5
1806
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +171%
969261
Pixel 5
358130
CPU 231679 103856
GPU 412278 92784
Memory 161800 74253
UX 164423 90089
Total score 969261 358130
3DMark Wild Life Performance
Stability - 89%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1084
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки - 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S22 Ultra
н/д
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S22 Ultra
н/д
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S22 Ultra
н/д
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4290 x 2800
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 107°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.82" 1/4.0"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra
н/д
Pixel 5
91.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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