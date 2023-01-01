Samsung Galaxy S22 Ultra против Honor Magic 5 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.81-дюймового Honor Magic 5 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
Причины выбрать Honor Magic 5 Pro
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 12% лучшая автономность (37:04 vs 33:09 часов)
- Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 45W)
- Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1424 и 1183 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
95
Производительность
Быстродействие приложений и системы
88
Игры
Возможности в 3D-гейминге
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.81 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1312 x 2848 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.54:9
|Плотность пикселей
|500 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|830 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|90.2%
|91%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|98.7%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|120 Гц
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|162.9 мм
|Ширина
|77.9 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.77 мм
|Вес
|228 граммов
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 740
|Частота GPU
|1300 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|-
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1183
Magic 5 Pro +20%
1424
Geekbench 5 (многоядерный)
3678
Magic 5 Pro +25%
4598
|CPU
|223163
|240420
|GPU
|391575
|563919
|Memory
|175188
|222701
|UX
|154579
|186528
|Total score
|953074
|1219602
|Пиковая температура корпуса
|39.7 °C
|37.6 °C
|Stability
|64%
|53%
|Graphics test
|41 FPS
|76 FPS
|Graphics score
|6872
|12719
|Web score
|10924
|-
|Video editing
|7124
|-
|Photo editing
|28505
|-
|Data manipulation
|10568
|-
|Writing score
|15794
|-
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#86 и #19)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Magic UI 7.1
|Размер системы из коробки
|26.8 ГБ
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5100 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (75% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
|0:48 ч.
|Веб-серфинг
|11:20 ч.
|13:43 ч.
|Просмотр видео
|14:43 ч.
|16:12 ч.
|Игры
|05:53 ч.
|04:59 ч.
|Режим ожидания
|109 ч.
|118 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|122°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|4 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/1.12", Sony IMX878 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|Примеры фото Honor Magic 5 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|4096 x 3072
|Апертура
|f/2.2
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.82"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
134
Magic 5 Pro +15%
154
Качество видео
114
Magic 5 Pro +26%
144
Итоговая оценка камеры
131
Magic 5 Pro +16%
152
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic 5 Pro более удачной покупкой.
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