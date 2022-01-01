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Samsung Galaxy S22 Ultra против Huawei Nova 10 Pro

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Хуавей Нова 10 Про
Samsung Galaxy S22 Ultra
Huawei Nova 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.78-дюймового Huawei Nova 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (1260 против 779 нит)
  • На 12% лучшая автономность (33:09 vs 29:32 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 17% выше плотность пикселей (500 vs 429 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Nova 10 Pro
  • Весит на 37 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
Nova 10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1200 x 2652 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 -
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 830 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra +62%
1260 нит
Nova 10 Pro
779 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 164.24 мм
Ширина 77.9 мм 74.45 мм
Толщина 8.9 мм 7.88 мм
Вес 228 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra
90.2%
Nova 10 Pro +1%
91.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Хуавей Нова 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2800 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 642L
Частота GPU 1300 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +31%
3640
Nova 10 Pro
2776
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +79%
937264
Nova 10 Pro
523912
CPU 223163 -
GPU 391575 -
Memory 175188 -
UX 154579 -
Total score 937264 523912
3DMark Wild Life Performance
Stability 64% -
Graphics test 41 FPS -
Graphics score 6873 -
PCMark 3.0 score 12609 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android
Оболочка UI One UI 5.0 HarmonyOS 2.0
Размер системы из коробки 26.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (80% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:26 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. 10:37 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 12:24 ч.
Игры 05:53 ч. 05:22 ч.
Режим ожидания 109 ч. 96 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra +12%
33:09 ч.
Nova 10 Pro
29:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Huawei Nova 10 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8960 x 6720
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 -
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra
90.2 дБ
Nova 10 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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