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Samsung Galaxy S22 Ultra против Motorola Edge 20

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Моторола Эдж 20
Samsung Galaxy S22 Ultra
Motorola Edge 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 95% выше максимальная яркость экрана (1259 против 645 нит)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 21% лучшая автономность (33:09 vs 27:29 часов)
  • На 30% выше плотность пикселей (500 vs 385 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
Причины выбрать Motorola Edge 20
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Весит на 65 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
Edge 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 830 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 700 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 153.1%
ШИМ (PWM) 120 Гц 252 Гц
Время отклика 1 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra +95%
1259 нит
Edge 20
645 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163 мм
Ширина 77.9 мм 76 мм
Толщина 8.9 мм 7 мм
Вес 228 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Серый, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra +1%
90.2%
Edge 20
89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Моторола Эдж 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2800 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 642L
Частота GPU 1300 МГц 490 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra +54%
1173
Edge 20
761
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +43%
3650
Edge 20
2544
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +76%
938206
Edge 20
533565
CPU 223163 160048
GPU 391575 161514
Memory 175188 84798
UX 154579 130096
Total score 938206 533565
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 Ultra +178%
6873
Edge 20
2472
Stability 64% 98%
Graphics test 41 FPS 14 FPS
Graphics score 6873 2472
PCMark 3.0 score 12609 13425
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 5.0 -
Размер системы из коробки 26.8 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. 08:28 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 14:35 ч.
Игры 05:53 ч. 03:46 ч.
Режим ожидания 109 ч. 89 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra +21%
33:09 ч.
Edge 20
27:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Motorola Edge 20
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 12032 x 9204
Зум Оптический, 10x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 7864 x 5200 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.3
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra +7%
90.2 дБ
Edge 20
84.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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