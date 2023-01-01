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Samsung Galaxy S22 Ultra против Motorola Edge 40 Pro

81 из 100
Samsung Galaxy S22 Ultra
VS
88 из 100
Motorola Edge 40 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra
Motorola Edge 40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.67-дюймового Motorola Edge 40 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 27% выше плотность пикселей (500 vs 394 PPI)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (1272 против 1057 нит)
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% лучшая автономность (37:31 vs 33:09 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (125W vs 45W)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1483 и 1190 баллов
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
Edge 40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 830 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 147.3%
ШИМ (PWM) 120 Гц 235 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra +20%
1272 нит
Edge 40 Pro
1057 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 161.16 мм
Ширина 77.9 мм 74 мм
Толщина 8.9 мм 8.59 мм
Вес 228 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S22 Ultra и Motorola Edge 40 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2800 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 740
Частота GPU 1300 МГц 680 МГц
FLOPS - ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra
1190
Edge 40 Pro +25%
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra
3682
Edge 40 Pro +34%
4926
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra
946327
Edge 40 Pro +36%
1282619
CPU 223163 -
GPU 391575 -
Memory 175188 -
UX 154579 -
Total score 946327 1282619
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 Ultra
6872
Edge 40 Pro +86%
12766
Пиковая температура корпуса 39.7 °C 49.5 °C
Stability 64% 65%
Graphics test 41 FPS 76 FPS
Graphics score 6872 12766
PCMark 3.0
Web score 10972 -
Video editing 7129 -
Photo editing 28505 -
Data manipulation 10600 -
Writing score 15763 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 My UX
Размер системы из коробки 26.8 ГБ 26 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4600 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (83% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. 12:42 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 18:43 ч.
Игры 05:53 ч. 05:03 ч.
Режим ожидания 109 ч. 117 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra
33:09 ч.
Edge 40 Pro +13%
37:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Motorola Edge 40 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144
Зум Оптический, 10x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark Примеры фото Motorola Edge 40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 60 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4576 x 3296
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.82" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra +5%
90.2 дБ
Edge 40 Pro
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Март 2022 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 125 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 40 Pro более удачной покупкой.

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