Samsung Galaxy S22 Ultra против Motorola Razr Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3800 мАч
- На 25% лучшая автономность (33:09 vs 26:34 часов)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 20% выше максимальная яркость экрана (1254 против 1047 нит)
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 21% выше плотность пикселей (500 vs 413 PPI)
- Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 30W)
Причины выбрать Motorola Razr Plus
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Весит на 39.5 граммов меньше
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1266 и 1172 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
75
Игры
Возможности в 3D-гейминге
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|22:9
|Плотность пикселей
|500 точек на дюйм
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|830 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|90.2%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|103 Гц
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|170.83 мм
|Ширина
|77.9 мм
|73.95 мм
|Толщина
|8.9 мм
|6.99 мм
|Вес
|228 граммов
|188.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 730
|Частота GPU
|1300 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|-
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1172
Razr Plus +8%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
3648
3641
|CPU
|223163
|333083
|GPU
|391575
|310099
|Memory
|175188
|208685
|UX
|154579
|200258
|Total score
|944457
|1045248
|Пиковая температура корпуса
|39.7 °C
|52.5 °C
|Stability
|64%
|46%
|Graphics test
|41 FPS
|47 FPS
|Graphics score
|6872
|7948
|Web score
|10941
|-
|Video editing
|7125
|-
|Photo editing
|28482
|-
|Data manipulation
|10569
|-
|Writing score
|15779
|-
Рейтинг AnTuTu Benchmark (#90 и #49)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|My UX
|Размер системы из коробки
|26.8 ГБ
|36 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
|1:27 ч.
|Веб-серфинг
|11:20 ч.
|08:57 ч.
|Просмотр видео
|14:43 ч.
|12:44 ч.
|Игры
|05:53 ч.
|04:24 ч.
|Режим ожидания
|109 ч.
|84 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 10x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|108°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.82"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
134
Качество видео
114
Итоговая оценка камеры
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra, а если производительность – то Motorola Razr Plus.
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