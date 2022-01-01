Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S22 Ultra vs 10T 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S22 Ultra против OnePlus 10T 5G

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Ванплас 10T 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra
OnePlus 10T 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.7-дюймового OnePlus 10T 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 27% выше плотность пикселей (500 vs 394 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 10T 5G
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 24.5 граммов меньше
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1270 и 1173 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
10T 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.1:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 830 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra
1255 нит
10T 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163 мм
Ширина 77.9 мм 75.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.75 мм
Вес 228 граммов 203.5 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP54
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra +3%
90.2%
10T 5G
87.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Ванплас 10T 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2800 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 730
Частота GPU 1300 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra
1173
10T 5G +8%
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra
3628
10T 5G +17%
4251
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra
941117
10T 5G +19%
1122024
CPU 223163 -
GPU 391575 -
Memory 175188 -
UX 154579 -
Total score 941117 1122024
3DMark Wild Life Performance
Stability 64% -
Graphics test 41 FPS -
Graphics score 6875 -
PCMark 3.0 score 12673 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 OxygenOS 12.1
Размер системы из коробки 26.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (68% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:10 ч. -
Просмотр видео 14:43 ч. -
Игры 05:41 ч. -
Режим ожидания 109 ч. -
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra
32:55 ч.
10T 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs OnePlus 10T 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.82" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra
90.2 дБ
10T 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S22 Ultra или Apple iPhone 13 Pro
2. Samsung Galaxy S22 Ultra или S21 Ultra
3. Samsung Galaxy S22 Ultra или Apple iPhone 13
4. Samsung Galaxy S22 Ultra или S20 Ultra
5. Samsung Galaxy S22 Ultra или Google Pixel 6 Pro
6. OnePlus 10T 5G или Apple iPhone 13
7. OnePlus 10T 5G или OnePlus 9RT
8. OnePlus 10T 5G или Google Pixel 6a
9. OnePlus 10T 5G или Nord 2T

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры