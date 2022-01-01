Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.