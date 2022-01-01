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Samsung Galaxy S22 Ultra против OnePlus 6T

Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
VS
Ванплас 6Т
Samsung Galaxy S22 Ultra
OnePlus 6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 179% выше максимальная яркость экрана (1273 против 457 нит)
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3700 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 16% лучшая автономность (33:09 vs 28:35 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
Причины выбрать OnePlus 6T
  • Весит на 43 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
OnePlus 6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 830 нит 430 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 85.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.6%
ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra +179%
1273 нит
OnePlus 6T
457 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 157.5 мм
Ширина 77.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 228 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra +5%
90.2%
OnePlus 6T
85.89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) и Ванплас 6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2800 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Adreno 630
Частота GPU 1300 МГц 710 МГц
FLOPS - ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra +129%
1187
OnePlus 6T
518
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +54%
3686
OnePlus 6T
2400
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +133%
951271
OnePlus 6T
408172
CPU 223163 91110
GPU 391575 166474
Memory 175188 64332
UX 154579 84472
Total score 951271 408172
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S22 Ultra +375%
6873
OnePlus 6T
1448
Stability 64% 98%
Graphics test 41 FPS 8 FPS
Graphics score 6873 1448
PCMark 3.0 score 12609 8345
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 5.0 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 26.8 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. 09:37 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 12:25 ч.
Игры 05:53 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 109 ч. 101 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra +16%
33:09 ч.
OnePlus 6T
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs OnePlus 6T
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4616 x 3464
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Времяпролетный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.82" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra +12%
90.2 дБ
OnePlus 6T
80.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2022 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг 1.552 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.269 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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