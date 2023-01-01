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Samsung Galaxy S22 Ultra против A14 5G

81 из 100
Samsung Galaxy S22 Ultra
VS
59 из 100
Samsung Galaxy A14 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy A14 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 145% выше максимальная яркость экрана (1272 против 520 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 25% выше плотность пикселей (500 vs 399 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.8% выше полезная площадь экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 15W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A14 5G
  • На 13% лучшая автономность (37:25 vs 33:09 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra
vs
Galaxy A14 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED PLS TFT
Размер 6.8 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.3:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 830 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 80.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S22 Ultra +145%
1272 нит
Galaxy A14 5G
520 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 167.7 мм
Ширина 77.9 мм 78 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 228 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S22 Ultra +12%
90.2%
Galaxy A14 5G
80.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S22 Ultra и Samsung Galaxy A14 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 2200 MediaTek Dimensity 700
Макс. частота 2800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Samsung Xclipse 920 Mali-G57 MC2
Частота GPU 1300 МГц 950 МГц
FLOPS - ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S22 Ultra +170%
946327
Galaxy A14 5G
350840
CPU 223163 99293
GPU 391575 82933
Memory 175188 77937
UX 154579 88634
Total score 946327 350840
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.7 °C 37.5 °C
Stability 64% 99%
Graphics test 41 FPS 7 FPS
Graphics score 6872 1194
PCMark 3.0
Web score 10972 6332
Video editing 7129 5427
Photo editing 28505 13541
Data manipulation 10600 7218
Writing score 15763 8967
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 26.8 ГБ 18.8 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 2:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:20 ч. 14:26 ч.
Просмотр видео 14:43 ч. 13:58 ч.
Игры 05:53 ч. 06:53 ч.
Режим ожидания 109 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy S22 Ultra
33:09 ч.
Galaxy A14 5G +13%
37:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra vs Samsung Galaxy A14 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8160 x 6120
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S22 Ultra
90.2 дБ
Galaxy A14 5G
90.4 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.05 Вт/кг 0.56 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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