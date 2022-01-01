Samsung Galaxy S22 Ultra против S20 FE 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra с экраном 6.8" и чипом Exynos 2200, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 5G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Камера имеет оптический зум 10x
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 54% выше максимальная яркость экрана (1259 против 817 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- На 23% выше плотность пикселей (500 vs 407 PPI)
- Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
- На 9% лучшая автономность (118 vs 108 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Весит на 38 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|500 точек на дюйм
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.2%
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|95.7%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|227 Гц
|Время отклика
|1 мс
|2.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|159.8 мм
|Ширина
|77.9 мм
|74.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.4 мм
|Вес
|228 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
|Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 2200
|Qualcomm Snapdragon 865 5G
|Макс. частота
|2800 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 650
|Частота GPU
|1300 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|-
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S22 Ultra +31%
1179
903
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S22 Ultra +13%
3649
3241
|CPU
|231679
|185503
|GPU
|412728
|216639
|Memory
|161800
|110496
|UX
|164423
|139652
|Total score
|965479
|651310
|Stability
|63%
|91%
|Graphics test
|41 FPS
|23 FPS
|Graphics score
|6908
|3847
|PCMark 3.0 score
|12848
|11934
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark (#8 и #104)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|26.8 ГБ
|25.6 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (37% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S22 Ultra +14%
16:54 ч.
14:47 ч.
Время просмотра видео
18:01 ч.
Galaxy S20 FE 5G +2%
18:38 ч.
Время разговора (3G)
33:03 ч.
Galaxy S20 FE 5G +1%
33:37 ч.
Рейтинг смартфонов по времени автономной работы (#49 и #90)
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.82"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
134
Качество видео
114
Итоговая оценка камеры
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.05 Вт/кг
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.
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