Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против Google Pixel 8 Pro 84 из 100 VS 82 из 100 Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) Google Pixel 8 Pro Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Google Pixel 8 Pro, который имеет процессор Google Tensor G3 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) Камера имеет оптический зум 10x

Камера имеет оптический зум 10x Запись замедленной съемки в 960 FPS

Запись замедленной съемки в 960 FPS Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Наличие 2-х слотов для SIM-карт Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 27W)

Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 27W) На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1760 и 1500 баллов Причины выбрать Google Pixel 8 Pro Более современная версия Bluetooth (v5.3)

Более современная версия Bluetooth (v5.3) Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu Более новая ОС: Android 14 против 13

Более новая ОС: Android 14 против 13 Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1

Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1 Процессор имеет на 1 ядро больше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Dynamic AMOLED AMOLED Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 19.3:9 19.5:9 Плотность пикселей 500 точек на дюйм 513 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 830 нит 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 90.2% - Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Высота 163.3 мм 162.6 мм Ширина 77.9 мм 76.5 мм Толщина 8.9 мм 8.8 мм Вес 228 граммов 213 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Красный Черный, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 90.2% Pixel 8 Pro н/д

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 14 Оболочка UI One UI 5.1 Stock Android

Батарея Объем 5000 мАч 4950 мАч Макс. мощность зарядки 45 Вт 27 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да Время полной зарядки 0:59 ч. -

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) vs Google Pixel 8 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144 Зум Оптический, 10x Оптический, 5x Вспышка LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° - Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/4.9

- Фокусное расстояние: 230 мм

- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark - Селфи камера Количество мегапикселей 40 мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 7864 x 5200 3648 x 2736 Апертура f/2.2 f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм 21 мм Размер пикселя - 1.22 микрон Размер сенсора 1/2.82" 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 136 Pixel 8 Pro н/д Качество видео Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 111 Pixel 8 Pro н/д Итоговая оценка камеры Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 131 Pixel 8 Pro н/д

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 2 1 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный - Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да -

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Октябрь 2023 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Октябрь 2023 года Наличие на рынке Доступен Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, автономность, коммуникации, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), а если дисплей – то Google Pixel 8 Pro.