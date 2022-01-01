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Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против Huawei Honor Magic 4 Pro

Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
VS
Хуавей Хонор Мэджик 4 Про
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Huawei Honor Magic 4 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.81-дюймового Huawei Honor Magic 4 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 76% выше максимальная яркость экрана (1764 против 1004 нит)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Honor Magic 4 Pro
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
vs
Honor Magic 4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1312 x 2848 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.54:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 93%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) +76%
1764 нит
Honor Magic 4 Pro
1004 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.6 мм
Ширина 77.9 мм 74.7 мм
Толщина 8.9 мм 9.15 мм
Вес 228 граммов 215 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый Черный, Зеленый, Белый, Золотой, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) и Хуавей Хонор Мэджик 4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 220415 -
GPU 408475 -
Memory 157509 -
UX 151964 -
Total score 940214 986880
3DMark Wild Life Performance
Stability 56% -
Graphics test 48 FPS -
Graphics score 8149 -
PCMark 3.0 score 13028 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 Magic UI 6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (100 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:33 ч.
Просмотр видео - 10:55 ч.
Игры - 05:00 ч.
Режим ожидания - 66 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) vs Huawei Honor Magic 4 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 9216 x 6912
Зум Оптический, 10x Оптический, 3.5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 122°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 50 МП + 64 МП + 0 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark Примеры фото Huawei Honor Magic 4 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3840 x 2160
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- На экран наклеена защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), а если производительность – то Huawei Honor Magic 4 Pro.

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