Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против OnePlus 9 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
- Камера имеет оптический зум 10x
- На 102% выше максимальная яркость экрана (1745 против 864 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
- Весит на 31 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3088 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|500 точек на дюйм
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|90.2%
|90.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|192 Гц
|Время отклика
|-
|41.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.3 мм
|163.2 мм
|Ширина
|77.9 мм
|73.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.7 мм
|Вес
|228 граммов
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый
|Черный, Зеленый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|3000 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 660
|Частота GPU
|818 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1198
1124
Geekbench 5 (многоядерный)
9 Pro +11%
3621
|CPU
|209613
|198831
|GPU
|398998
|292659
|Memory
|146399
|138072
|UX
|151953
|136199
|Total score
|899890
|764456
|Stability
|-
|57%
|Graphics test
|-
|34 FPS
|Graphics score
|-
|5706
|PCMark 3.0 score
|-
|12327
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 9 (#9 и #39)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|Oxygen OS 12
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Да (100% за 32 минут)
|Время полной зарядки
|-
|0:32 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:12 ч.
Время просмотра видео
13:34 ч.
Время разговора (3G)
33:57 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 10x
|Оптический, 3.3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|140°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.82"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
108
Итоговая оценка камеры
124
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon). У него лучшие производительность, автономность и камера.
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