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Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против Galaxy A32

Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Samsung Galaxy A32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 4.3 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 114% выше максимальная яркость экрана (1736 против 813 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 44 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
vs
Galaxy A32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) +114%
1736 нит
Galaxy A32
813 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 158.9 мм
Ширина 77.9 мм 73.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 228 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый Синий, Черный, Лавандовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mediatek Helio G80
Макс. частота 3000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 12 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G52 MP2
Частота GPU 818 МГц 950 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 220415 65278
GPU 408475 56558
Memory 157509 36467
UX 151964 62688
Total score 937497 220127
3DMark Wild Life Performance
Stability 56% -
Graphics test 48 FPS -
Graphics score 8149 -
PCMark 3.0 score 13028 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 2:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:46 ч.
Просмотр видео - 14:17 ч.
Игры - 06:20 ч.
Режим ожидания - 115 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) vs Samsung Galaxy A32
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9216 x 6912
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 5380 x 3620
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.82" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) более удачной покупкой.

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