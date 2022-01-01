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Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против A73 5G

Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
VS
Самсунг Галакси А73 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Samsung Galaxy A73 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 февраля 2022 года Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A73 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 27% выше плотность пикселей (500 vs 393 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 47 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
vs
Galaxy A73 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3088 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 500 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 830 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.2% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 163.3 мм 163.7 мм
Ширина 77.9 мм 76.1 мм
Толщина 8.9 мм 7.6 мм
Вес 228 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый Серый, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) и Самсунг Галакси А73 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 642L
Частота GPU 818 МГц 490 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 220415 159315
GPU 408475 156513
Memory 157509 77527
UX 151964 125029
Total score 933334 515507
3DMark Wild Life Performance
Stability 56% 98%
Graphics test 48 FPS 14 FPS
Graphics score 8045 2463
PCMark 3.0 score 13016 12124
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 One UI 4.1
Размер системы из коробки - 36.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) vs Samsung Galaxy A73 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 12000 x 9000
Зум Оптический, 10x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 7864 x 5200 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.82" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) более удачной покупкой.

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