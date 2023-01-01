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Samsung Galaxy S23 Plus против Apple iPhone 12

87 из 100
Samsung Galaxy S23 Plus
VS
70 из 100
Apple iPhone 12
Samsung Galaxy S23 Plus
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1885 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 2815 мАч
  • На 88% выше максимальная яркость экрана (1204 против 642 нит)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 24% лучшая автономность (40:14 vs 32:28 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 18W)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)
  • Весит на 31 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Plus
vs
iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 99.4%
ШИМ (PWM) 240 Гц 226 Гц
Время отклика 1 мс 16 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Plus +88%
1204 нит
iPhone 12
642 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 146.7 мм
Ширина 76.2 мм 71.5 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 195 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Plus +3%
88.9%
iPhone 12
86%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Plus и Apple iPhone 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Apple A14 Bionic
Макс. частота 3360 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Apple GPU
Частота GPU 719 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс ~998 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 Plus
1543
iPhone 12 +4%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Plus +24%
5025
iPhone 12
4037
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S23 Plus +62%
1171348
iPhone 12
721329
CPU 259318 190881
GPU 503359 276954
Memory 239818 124912
UX 173966 129781
Total score 1171348 721329
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S23 Plus +60%
12140
iPhone 12
7609
Пиковая температура корпуса 36.2 °C 41.2 °C
Stability 65% 77%
Graphics test 72 FPS 45 FPS
Graphics score 12140 7609
PCMark 3.0
Web score 13367 -
Video editing 7786 -
Photo editing 34102 -
Data manipulation 12002 -
Writing score 20294 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 42.5 ГБ 7 ГБ

Батарея

Объем 4700 мАч 2815 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:38 ч. 11:23 ч.
Просмотр видео 17:37 ч. 12:11 ч.
Игры 06:25 ч. 05:11 ч.
Режим ожидания 127 ч. 119 ч.
Общая автономность
Galaxy S23 Plus +24%
40:14 ч.
iPhone 12
32:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Plus vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Plus от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Galaxy S23 Plus +22%
137
iPhone 12
112
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Plus +13%
91.8 дБ
iPhone 12
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Plus более удачной покупкой.

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