Samsung Galaxy S23 Plus против Google Pixel 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 0.6" большая диагональ экрана
- На 27% лучшая автономность (40:14 vs 31:36 часов)
- На 72% выше максимальная яркость экрана (1204 против 698 нит)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 18W)
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 620 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 4080 мАч
Причины выбрать Google Pixel 5
- На 10% выше плотность пикселей (432 vs 393 PPI)
- Весит на 44 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
42
Игры
Возможности в 3D-гейминге
28
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
72
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1750 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|85.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|367 Гц
|Время отклика
|1 мс
|5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|144.7 мм
|Ширина
|76.2 мм
|70.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8 мм
|Вес
|195 граммов
|151 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Макс. частота
|3360 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 1 + 6)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 620
|Частота GPU
|719 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~576 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S23 Plus +159%
1543
595
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S23 Plus +178%
5025
1810
|CPU
|259318
|102395
|GPU
|503359
|105316
|Memory
|239818
|74762
|UX
|173966
|106676
|Total score
|1171348
|386240
|Пиковая температура корпуса
|36.2 °C
|38.6 °C
|Stability
|65%
|89%
|Graphics test
|72 FPS
|6 FPS
|Graphics score
|12140
|1084
|Web score
|13367
|-
|Video editing
|7786
|-
|Photo editing
|34102
|-
|Data manipulation
|12002
|-
|Writing score
|20294
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|42.5 ГБ
|16.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|4080 мАч
|Макс. мощность зарядки
|45 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Да (12 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да (30% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
|1:45 ч.
|Веб-серфинг
|14:38 ч.
|10:13 ч.
|Просмотр видео
|17:37 ч.
|15:02 ч.
|Игры
|06:25 ч.
|05:39 ч.
|Режим ожидания
|127 ч.
|104 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|107°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S23 Plus от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.24"
|1/4.0"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
129
Качество видео
Galaxy S23 Plus +28%
137
107
Итоговая оценка камеры
Galaxy S23 Plus +11%
133
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.57 Вт/кг
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Plus более удачной покупкой.
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