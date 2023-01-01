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Samsung Galaxy S23 Plus против Huawei Nova 11 Pro

88 из 100
Samsung Galaxy S23 Plus
VS
77 из 100
Huawei Nova 11 Pro
Samsung Galaxy S23 Plus
Huawei Nova 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Samsung Galaxy S23 Plus с экраном 6.6" и чипом Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, против 6.78-дюймового Huawei Nova 11 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (1210 против 707 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei Nova 11 Pro
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 45W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S23 Plus
vs
Nova 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1200 x 2652 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.89:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S23 Plus +71%
1210 нит
Nova 11 Pro
707 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 164.24 мм
Ширина 76.2 мм 74.35 мм
Толщина 7.6 мм 7.88 мм
Вес 195 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S23 Plus
88.9%
Nova 11 Pro +2%
91.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S23 Plus и Huawei Nova 11 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 3360 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 642L
Частота GPU 719 МГц 490 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 259318 -
GPU 503359 -
Memory 239818 -
UX 173966 -
Total score 1181754 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.2 °C -
Stability 65% -
Graphics test 72 FPS -
Graphics score 12139 -
Web score 13500 -
Video editing 7791 -
Photo editing 34129 -
Data manipulation 12168 -
Writing score 20250 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android
Оболочка UI One UI 5.1 HarmonyOS 3.0
Размер системы из коробки 42.5 ГБ -

Батарея

Объем 4700 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:38 ч. -
Просмотр видео 17:37 ч. -
Игры 06:23 ч. -
Режим ожидания 127 ч. -
Общая автономность
Galaxy S23 Plus
40:13 ч.
Nova 11 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S23 Plus vs Huawei Nova 11 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8192 x 6144
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S23 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 52 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.24" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S23 Plus
91.8 дБ
Nova 11 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Plus более удачной покупкой.

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